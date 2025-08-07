İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteciden bir olay iddia daha

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart'ta operasyonu 11 Mart'ta duyuran gazeteci Sinan Burhan bu sefer de 5 siyasi partinin "Milli Egemenlik Partisi" adı ile yeni bir ittifak kuracağını ve ortak duruşlarının Terörsüz Türkiye sürecine karşı olmak olduğunu söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden 8 gün önce İmamoğlu'nun bayram öncesi gözaltına alınabileceğini söyleyip, gözaltı gerekçelerini de açıklayan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bu sefer de Ankara'da 5 siyasi partinin kuracağı yeni bir ittifakı açıkladı.

tv100'de yayınlanan "Ebru Baki ile Para Manşet" programında, bu partilere ilişkin konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan 5 Ağustos'ta Zafer Partisi, İYİ Parti, Ata Parti, Milli Yol Partisi ve Kutlu Partisi'nin bir toplantı yaptığını ve bunun sonucunda bir ittifak kurmanın gündeme alındığını iddia etti.

Bu oluşuma Anahtar Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin de katılma ihtimalinin olduğunu dile getiren Sinan Burhan, söz konusu ittifakın adını da açıkladı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, bahsettiği partilerin "Milli Egemenlik Partisi" adı altında yeni bir partiyle 3. ittifak olarak Meclis'te yer alacağını öne sürdü. Burhan, ittifakın amacının Terörsüz Türkiye sürecinin karşısında bir duruş göstermek olduğuna dikkat çekti.