İşte Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul’da yaptıkları son seçim anketine dair verileri açıkladı.

MAK Danışmanlık’ın 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da 5 bin 500 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, 23 Haziran’daki seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy verenlerin oranının artacağını gösteriyor.

MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV 5’de yayınlanan ve gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sunduğu “Kulis Ankara” programına konuk oldu. Kulat, programın sonunda, “31 Mart Seçimleri Sonrası İstanbul Seçim Sonuçları Araştırması” başlığıyla yaptıkları son seçim anketine dair verileri açıkladı.

YÜZDE 1.2 YANILMA PAYI

Anket, 31 Mart seçimlerinin ardından ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘iptal’ kararından önce yapılan son anket olmasının yanı sıra, Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun masasındaki son anket olması bakımından da önem taşıyor.

Mehmet Ali Kulat’ın verdiği bilgiye göre, 1,2 oranında yanılma payı olan anket, İstanbul’da, 27-30 Nisan tarihleri arasında, 5 bin 500 denek üzerinde yapıldı.

Anket yapılırken deneklere, “31 Mart’ta hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre, o oranlar, kota olarak uygulandı.

“YAKLAŞIK OLARAK %8-9, BELKİ %10 ORANINDA SEÇMEN, SANDIĞA GİTMEYECEK”

Anket hakkında teknik bilgiler veren Kulat, çalışma sırasında kadın-erkek dengesine dikkat edildiğini belirterek, “(Deneklerin) %46’sı bayan, %54’ü erkek. (…) Yine kota olarak yaş aralıkları, TÜİK rakamlarına çok yakın İstanbul dengesi gözetilen bir çalışmadır bu.” dedi.

Anket verilerine göre, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin oranı, %17.

Ankette, sandığa gitmeyen seçmenin bu tavrının sebeplerini de anlamaya çalıştıklarını belirten Kulat, kotasız olarak bakıldığında seçmenin yaklaşık %41’inin CHP’ye, %40.6’sının da AKP’ye oy verdiğini söylediğini kaydetti.

Kulat, sandığa gitmeyen %17 oranındaki seçmene, neden oy kullanmadıklarını sorduklarını, %17 oranındaki bu kitlenin yaklaşık %50’sinin, “bireysel, ailevî mazeretler”gösterdiklerini kaydetti. Kulat, buna dayanarak, “Belli ki yarın da seçim yapılsa, yaklaşık olarak %8-9, belki %10 oranında seçmen, sandığa gitmeyecek” dedi.

“BİR RAHATSIZLIK İFADE EDİYOR”

Kulat, sandığa gitmeyen %17 oranındaki seçmenin %20’sinin ise “Oy versem de bir şey değişmiyor” düşüncesiyle sandığa gitmediğini ve bu seçmenlerin, ağırlıklı olarak AKP’li seçmenler olduğunu kaydetti. Kulat, “Bir rahatsızlık ifade ediyor. Bakın, önemli bir ayrıntı, buradaki durum.” dedi.

%20’LİK BİR BÖLÜM “PARTİMİN POLİTİKALARINA KIZDIĞIMDAN DOLAYI GİTMİYORUM” DEDİ

Sandığa gitmeyen %17 oranındaki seçmenin diğer %20’lik bir bölümünün de “Partimin politikalarına, söylemlerine kızdığımdan dolayı gitmiyorum” dediğine işaret eden Kulat, “Bu da ağırlıklı olarak Kürt seçmen. Bakın, önemli ayrıntı bunlar, kendi içerisinde” dedi. Kulat, bunu nasıl tespit ettiklerine dair bir soru üzerine de, “Bizim elimizde, anket yaptığımız bölgenin hepsinin, üstte demografik yerleri var. Biz, Kürt seçmenin olduğu bölgeleri de öncelikli olarak kontrol ettik, kendi açımızdan; ama tekrar söylüyorum, bu, matematiksel bir ölçümleme olmaz.”diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI’NA MHP’DEN GELEN OY ORANI %3

“Seçmenin, AK Parti’nin dilini beğenmediği bir dönem yaşıyoruz. Bu, önemli bir ayrıntı.” diyen Kulat, seçmenlere, partilerini de sorduklarını belirterek, Cumhur İttifakı’na oy verenlerin sadece %3’ünün MHP’li olduğunu kaydetti. Kulat, “Yani MHP’den ciddi oranda AK Parti’ye oy gelmediğini de buradan görmüş olduk.” dedi.

SEÇİMDE ADAY TERCİHİ PARTİ TERCİHİNİN ÖNÜNDE YER ALDI

Kulat, anket çalışmasında deneklere, “31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tercihinizde ne etkili oldu?” sorusunu da sorduklarını kaydetti. Kulat, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“‘Oy verdiğim aday’, birinci sırada çıktı: %40. ‘Oy verdiğim aday’ noktasında AK Parti’lilerin tercihinden daha çok, Ekrem İmamoğlu’na oy veren seçmen, Ekrem İmamoğlu için; CHP için değil de Ekrem İmamoğlu için oy verdiğini söyledi. Bu, önemli.

‘Oy verdiğim siyasî parti’, ikinci sırada geliyor: %30’luk bir bölüm. Bu, daha çok AK Parti’li seçmende dikkatimizi çekiyor. Bunun dışında, ‘Ülkenin içinde bulunduğu konjonktür şartlarından dolayı böyle bir tercihte bulundum’ diyen %10’luk bir seçmen var. Alt soruları sorduğumuzda, kitlesel oy karşılığı olan seçmenlerin, burada toplandığını, ağırlıklı olarak, gördük.

Tekrar söylüyorum; her iki parti adayı için de söylüyorum: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), mahkûmlar, af bekleyen mahkûm yakınları, bunun dışında kadro bekleyen memurlar, işsizlik oranları, 3600 ek gösterge gibi kitlesel karşılığı olan seçmenin de önemli bir yer tuttuğunu söyleyeyim.”

İMAMOĞLU’NUN İMAJI ONA OY VERMEYENLERDE DE OLUMLU

Kulat, deneklere, o tarihlerde seçilmiş bir aday olarak gözüken “Ekrem İmamoğlu imajı”na dair soru da sorduklarını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun imajına, Ekrem İmamoğlu’na oy verenden daha fazla kişi olumlu bakıyor. (Ekrem İmamoğlu, imajını daha da güçlendirmiş. Onun için söylüyorum.” dedi.

SEÇMENİN %56’SI “HİLE YAPILDI” İDDİASINA İNANMIYOR

Mehmet Ali Kulat, “Seçimde bir hile yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna deneklerin %56’sının “Hayır, düşünmüyorum”, %36’sının ise “Evet, düşünüyorum”cevabı verdiğini kaydetti. Kulat, “Yani AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmenin de bir kısmı, hile olmadığını düşünüyor” dedi.

Seçmenin %52’si, ‘iptal’ kararı beklemiyordu

Kulat, YSK’nın kararının henüz açıklanmadığı anket tarihinde deneklere, “YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini iptal edeceğini ve seçimin tekrarlanması kararı vereceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu da sorduklarını söyledi. Kulat, bu soruya “Hayır” cevabı verenlerin oranının %52 olduğunu kaydetti.

YILDIRIM’A OY VEREN AKP’LİLER, “TERCİHİM DEĞİŞEBİLİR” DİYOR

Kulat, “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?” sorusuna ise deneklerin %79’unun “Değişmez” cevabı verdiğini, %8’inin kararsız olduğunu, %13’ünün ise “Evet, değişir” cevabı verdiğini açıkladı.

Kulat, “Kararsızları dağıttığınızda, %16-17’lik bir seçmen, ki seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen, bu seçmen, ‘Evet, kararım değişir’ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy verdiğini, yani Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen seçmen” diye konuştu.

Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor, bu veriler.” dedi.

Kulat, bu anketin sonuçlarını, Ekrem İmamoğlu’na da özel bir sunumla takdim ettiklerini kaydetti. Kulat, “(Bu anket), Ekrem İmamoğlu’nun önündeki son çalışma” dedi.