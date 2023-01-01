İşte Erdoğan'ın 2023 seçimleri için B Planı: ''Meclis'i feshedebilir''

Erken seçim mi, baskın seçim mi, zamanında seçim mi derken... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 2023 seçim tarihinin 18 Haziran olarak planlansa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "TBMM'yi feshetme yetkisini" kullanarak seçim tarihinin değişebileceğini açıkladı.

Türkiye'de henüz ne tarihi, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ne de muhalefetin adayının belli olmadığı 2023 seçimleri ile ilgili AK Parti'den yeni yılın ilk gününde çok konuşulacak bir açıklama daha geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimlerin öne alınacağı söylentileriyle ilgili olarak, ''2 türlü seçime gitme imkanı var; Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Bunlardan başka seçenek yok. 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor görünüyor.'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir TV kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ, seçim tarihi, başörtüsü düzenlemesi ve Referandum konularıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

AK Partili Dağ'ın konuşmasından öne çıksan satır başları şöyle:

"ERKEN SEÇİM SİYASİ MÜHENDİSLİK DEMEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerine göre normalde almış olduğu oydan 17 milletvekili fazla aldı. 6 Nisan'dan sonra yapılacak olan Seçim siyasi mühendislik olur gibi bir ifadede kullandılar. Esas 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçim siyasi mühendislik doğuruyor.

İKİ TÜRLÜ SEÇİME GİDİLEBİLİR

2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet yokum derse kendileri bilir.