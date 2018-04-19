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  4. 19 Nisan 2018 19:35

İYİ Parti hakkındaki bomba belge için açıklama geldi

Erken seçim kararından sonra İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği yönünde başlayan tartışmalar sonrası ortaya çıkan belge hakkında YSK Başkanı'ndan yanıt geldi.

İYİ Parti hakkındaki bomba belge için açıklama geldi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

Sosyal medyada yayılan o yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine İyi Partinin katılamayacağına karar verdiği söylentisi yayılmıştı.

AKŞENER İLK KONGREMİZİ 10 ARALIK’TA TAMAMLADIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,24 Haziran'da  gerçekleştirilecek erken seçime ilişkin, "İYİ Parti seçime girecek.Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il  ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır” dedi. 

AA

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