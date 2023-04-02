İYİ Parti sandık başında: Adaylar oylama ile belirleniyor

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, milletvekili adaylarının belirlenme süreci öncesi temayül yoklaması yapılıyor. 64 ismin oylanacağı yoklama, İzmir’de 4 ayrı yerde oy pusulası yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi, siyasi partilerde milletvekili adaylarının belirlenme süreci hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından temayül yoklaması gerçekleştirilirken, bugün de İYİ Parti İzmir üyeleri temayül yoklamasına gitti.

66 milletvekili aday adayının bulunduğu partide üyeler, 64 aday için oy kullanabilecek.

64 aday adayı için en az 7, en çok 14 isim yazılabilirken, oylama işlemleri 1. Bölge için Kültürpark Celal Atik Spor Salonu, 2. Bölge’de için de Bayraklı Havuz Düğün Salonu, Ödemiş ve Bergama olarak belirlendi.

Oylama işlemleri saat 17.00’ye kadar sürecek.

DERVİŞOĞLU KENDİ İSTEĞİYLE KANTARDA

Öte yandan, 66 aday adayının bulunduğu İYİ Parti İzmir’de, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve İzmir’den aday adayı olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yer almayacağı öğrenildi.

TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun 1. Bölge’den aday adayı olduğu süreçte kendi isteği ile teşkilatının karşısına çıkarak yeniden aday olabilmek için oy isteyecek.