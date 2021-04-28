Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti ilçe başkanı ve 14 yönetim kurulu üyesinin ardından partilerinden istifa eden 135 kişi MHP'ye geçti.

MHP Alaşehir İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçede partilerinden istifa edenlerin MHP'ye katılımlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar kendi partilerinden istifa ettikten sonra MHP'ye katılan kişi sayısı 135'tir. Ayrıca partimize katılımlar devam etmekte olup güncel sayılar partimizce belirli aralıklarla açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti'den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, MHP'ye katılmıştı.

AA