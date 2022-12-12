İYİ Parti’den AK Parti ve MHP'ye yeşil ışık

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti ve MHP'nin başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifine yeşil ışık yakarak “Genel İdare Kurulumuzda çoğunluğun eğilimi, temayülü ise olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz yönündedir. Evet yönündedir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi sunmasının ardından AKP'nin Anayasa değişikliği teklifiyle TBMM'ye sunduğu başörtüsü teklifini değerlendirdi.

Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, 'ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini' belirtti.

Konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Zorlu, "GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.