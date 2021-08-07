''Kabinede üstü çizilen isimler'' deyip tek tek isimlerini açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde bakanlık görevinden istifa etmek için istifası cebinde olan ve görevden alınması beklenen bakanları yazdı.

Fatih Altaylı, "Artık raconu öğrendi bakanlarımız. İstifa yok. Af talebi var. İstifa kimin haddine. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı “Affedildi”. Bildiğim kadarı ile bu Ziya Selçuk’un ilk “af talebi” değildi. Epeydir affedilmek istiyordu ama olmuyordu. Sonunda af geldi. Şimdi beklenen başka “aflar” var." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın yazısının "Affedilmeyen" başlıklı bölümü şöyle:

"Artık raconu öğrendi bakanlarımız. İstifa yok. Af talebi var.

İstifa kimin haddine. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı “Affedildi”. Bildiğim kadarı ile bu Ziya Selçuk’un ilk “af talebi” değildi. Epeydir affedilmek istiyordu ama olmuyordu. Sonunda af geldi.

Şimdi beklenen başka “aflar” var. Mesela su kuşlarının hedefe koyduğu Milli Savunma Bakanı Akar. Birkaç gündür iktidar yanlısı medyanın hedefinde. İsim vermiyorlar ama tarif ediyorlar. Bir başkası ise epeydir konuşulan Kültür ve Turizm Bakanı. Bana göre kıyaslamalı olarak başarılı ama parti niyeyse kendisini benimseyemedi. Şimdi bazı okurlar diyecektir ki, “Hem tarım hem de orman konusunda tarihi başarısızlıklara imza atan Tarım ve Orman Bakanı’nı niye saymıyorsun?” Saymıyorum çünkü onu Cumhurbaşkanı affetse bu toplum affetmeyecek. Onun affı mümkün değil."

Kaynak: Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddia! İşte kabinede üstü çizilen bakanlar

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