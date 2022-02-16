Karamollaoğlu'ndan çok sert 28 Şubat çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Tarih üzerinden kıyamet koparanlara buradan seslemek istiyorum. Milli görüş hareketimizin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu masada, 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek, hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz'' dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, kendisinin de bulunduğu 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiğini ve verilen fotoğrafın Türkiye'nin siyasi tarihi açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Ahlatlıbel'de çekilen kareler, kuraklaşan siyaset hayatımıza daha şimdiden can suyu olmuş ve insanımıza bir nebze olsa da nefes aldırmıştır. Uzunca bir süredir ülkemizin hasret kaldığı uzlaşı, hoşgörü ve diyalog iklimi cumartesi gecesi yeniden yeşermiştir. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldiğimiz o masa, adeta umudun ve çözümün adresi olmuştur. Bir umut ve çıkış kapısı arayan insanlarımızın yüreğine su serpmiştir" diye konuştu.

“O masanın genişliği 780 bin kilometrekare”

Karamollaoğlu, birtakım çevrelerin masada oturma düzeni, tarih, yer ve saat üzerinden tezvirat üretmeye başladığını; masada sadece 6 genel başkanın değil 84 milyon vatandaşın bulunduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Asgari ücretlilerimiz, çiftçimiz, esnafımız, memurlarımız, işçiler, emekliler ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilen milyonlarca insanımızla birlikte oturduk. Tarih üzerinden kıyamet koparanlara buradan seslemek istiyorum. Milli görüş hareketimizin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu masada, 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle şeyi akla bile getirmek hayal ve imkan dışıdır. Kaldı ki sadece biz değil; o masada 28 Şubat'ın gerçek mağdurları var. Geçmişe ait birlik ve beraberliğimizi sağlayacak birçok tarih verebiliriz. Ama şunu ifade edeyim ki; o masanın genişliği 780 bin kilometrekaredir. 'Bu masayı kim kurdu, ayağı nerede, ayakları nereye basıyor' diye algı üretmek isteyenlere de sesleniyorum. O masanın ayağı Kocaeli'nin Tunceli'nin, Sivas'ın, Konya'nın, Ankara'nın bereketli topraklarına sapa sağlam basmaktadır" dedi.