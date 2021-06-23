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Kemal Kılıçdaroğlu: Devletin bütçesini harcayanlar hesap vermiyor

Kemal Kılıçdaroğlu: Devletin bütçesini harcayanlar hesap vermiyor

CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin ikinci yılında düzenlenen '23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde' açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin ikinci yılında düzenlenen '23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde' konuştu. 

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hesap verdiğini ama iktidarın hesap vermekten kaçındığını söyledi. 

 Kılıçdaroğlu, ''Bizim bütün belediye başkanlarımız yaptıkları bütün harcamaların hesabını veriyorlar. Ama devletin bütçesini harcayanlar hesap vermiyor. Kimse endişelenmesin sıra orayada gelecek'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 

''- Hakkı hukuku ve adaleti mutlaka getireceğiz. Doğrusunu isterseniz seçimin iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Dolayısıyla iptal edilmez diye düşündüm. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istediler. Hayır dedim. Ben İstanbullulara güveniyorum dedim. Ve vatandaş geriğini yaptı.

23 Haziran'daki mutluğumu anlatamam. Bu ülkede insanlar haksızlık yapanlara ders verdiler, bu çok önemliydi. 

 Siyasette bir söz verdiyseniz gereğini yapacaksınız. Beni mutlu eden belediye başkanı halkına hesap verdi. Siyasetin temel ögesi vatandaşa hesap vermektir.

Bizim bütün belediye başkanlarımız yaptıkları bütün harcamaların hesabını veriyorlar. Ama devletin bütçesini harcayanlar hesap vermiyor. Kimse endişelenmesin sıra orayada gelecek.

İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Tersi nedir? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Size söz veriyorum, dostlarımızla beraber Türkiye'yi kazanacağız.''

Etiketler kılıçdaroğlu konuşma bütçe
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