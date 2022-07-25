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Kılıçdaroğlu: ''Canınız cehenneme; bu devleti sizden temizleyeceğiz''

Kılıçdaroğlu: ''Canınız cehenneme; bu devleti sizden temizleyeceğiz''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşini suikast sonucu kaybeden Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun mesajını alıntılayarak "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, baronlar, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin cehenneme. Bu devleti sizden temizleyeceğiz" dedi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. Söz konusu paylaşımlarda "Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum" gibi ifadeler yer alıyordu.

Ancak bu hesabın Göktaş'a ait olmadığı anlaşıldı.

 Yıllardır eşini kaybettiği suikastın aydınlatılması talebini sürdüren Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, gelişmelere tepkisini "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket" sözleriyle gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu paylaşımı alıntılayarak şunları kaydetti:

"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."

 

Etiketler canınız cehenneme kemal kılıçdaroğlu chp rest 5'li çete ak parti
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