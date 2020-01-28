Kılıçdaroğlu ''Depremin siyaseti olmaz'' diyerek talimat verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında "Depremin siyaseti olmaz" deyip belediye başkanlarının seferber olması için talimat verdi. Kılıçdaroğlu, MYK'da deprem vergilerine ne olduğunun sorgulanması gerektiğine de dikkat çekti.

CHP'nin dünkü MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, izlenimlerini aktardı. Torun, CHP'li büyükşehir belediyelerinin depremin ardından bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında MYK üyelerine bilgi verdi.

"HERKES SEFERBER OLMALI"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da depremle ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 41 kişinin ölümüne neden olan depremle ilgili "Depremin siyaseti olmaz. Her türlü katkıyı sunmak üzere büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere herkes seferber olmalı. Deprem bölgesine yardımlarımızı yapacağız ve yaraları saracağız" dediği öğrenildi.

DEPREM VERGİLERİ SORGULANACAK

Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerine ne olduğunun sorgulanması gerektiğine işaret ederek, "Deprem bölgesiyle dayanışma üst düzey olacak. Milletin yarası sarılacak ama bu kayıplar neden engellenemiyor? Bunu da sorgulamamız gerekiyor" dediği de öğrenildi.