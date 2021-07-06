Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ÖTV açıklamasını böyle ''ti''ye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı ÖTV açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ın kabine toplantısında kullandığı ifadelere atıfta bulunarak: “Mazotta 2 Lira, benzinde 2,5 Lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz’ demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz!” dedi.

CHP lideri Twitter’dan, “Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin. Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!” paylaşımını yaptı.