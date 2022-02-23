Kılıçdaroğlu'ndan '28 Şubat için sürpriz buluşma

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Şubat’ın yıldönümünde 28 başörtülü kadın ile bir araya geleceği öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat Pazartesi günü 28 türbanlı kadınla bir araya gelecek. İddialara göre buluşma İstanbul’da yapılacak.

Medyascope’tan Sema Kızılarslan’ın haberine göre, CHP’li yetkililerin söz konusu buluşma planını doğruladığı ancak saat ve şehir bilgisi vermeyeceklerini söylediği öne sürüldü. Öte yandan, görüşmenin basına kapalı olacağı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçılar’ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz” demişti.

27 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Necmettin Erbakan anmasına katılmak için İstanbul’a gelecek olan Kılıçdaroğlu, anma öncesi sabah saatlerinde 28 başörtülü kadınla görüşeceği iddia edildi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat Pazartesi günü ise Ankara’daki Bilkent Otel’de İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini açıklayacak. Ortak açıklama saat 13.30’da başlayacak.