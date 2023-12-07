Komünist Başkan Maçoğlu İstanbul'dan aday mı olacak ?

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'dan aday olacağı iddia edildi

Göreve geldiği günden bu güne attığı adımlarla "Komünist Başkan" olarak anılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yerel seçimlerde İstanbul'dan ilçe belediye başkanlığı için aday olacağı iddiası kulislere bomba gibi düştü.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunumuyla ekrana gelen 'Söz Sende' programına canlı bağlantıyla katılan Maçoğlu, iddialara yanıt verdi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Maçoğlu, şunları söyledi:

Kurumumuzun genel bakışı mevcut TKP ile devam etme yönünde. Başka bir tartışma sürmüyor. Tabii ittifak sonrasında, ittifaklar devam edecek mi ya da ayrışmalar olacak mı bilmiyoruz ama şu an iyi gidiyor. Zaman zaman bazı bölgelerle ilgili tartışmalar olsa da iyi gidiyor. Bu soruyla ilgili en azından mevcut partide devam edeceğim. Bunun tartışması olmadı, onu söyleyeyim. İttifaklarda bir ayrışma olmazsa mevcut durumla devam edeceğiz. Onun dışında bir tartışma olmadı. Sıcak ilişkiler kuruyoruz. Birçok sosyalist sol ve demokratik kurumla ilişkileri iyi tutuyoruz.

Yoksulluğun bu kadar insanı zor duruma soktuğu, eğitimden sağlığa, sağlıktan doğaya, doğadan yaşam koşullarına ve barınmaya kadar bu kadar sorun yaşadığı bir dönemde sosyalistlerin, aydınların, vicdanlı insanların artık bu süreçte somut sorumluluk alması gerekiyor. Gün geldiğinde bizim olmamamız gerekiyorsa olmamalıyız. Ülkenin genel gidişi gerçekten hepimizi kaygılandırıyor. Özgürlükler, demokrasi birçok tartışma yürütüyoruz. Hepimiz için kaygı verici bir şey. Siyaset ayırmaksızın, saydığım kriterler doğrultusunda herkesin bir sorumluluk üstlenmesi lazım. Bugün bunu burjuva siyasetine bırakamayız. Sosyalistler sorumluluk almak zorunda, bu bir zorunluluk. O partiden mi, bu partiden mi değil.

Terkoğlu'nun, 'Kadıköy, Beşiktaş, Marmaris, Kuşadası, Didim'den aday olacağına' yönelik iddiaları sorduğu Maçoğlu, şunları söyledi:

Bazı arkadaşlar bunu sorduğunda 'valla ben de bilmiyorum' diyorum. Ben son iki yıldır her ay bir ilde belediye başkan adayı oluyorum. Belki beni görmek istedikleri yerle ilgili bir tartışma olabilir. Şunu söylemek isterim, kolektif, bu ülkenin tüm il ve ilçelerinde, belediye başkanlıklarında bir kaygısı yok, bütün belediyeleri yönetebilecek kabiliyette, bütün belediyeleri ilerletebilecek kabiliyette. Bu meseleleri seçimdeki oy oranıyla ölçseler de pratik meseleleri analiz edebilecek, onu yönetebilecek çok donanımlı bir sosyalist siyaset var bu ülkede.