Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırdı mı?

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı ortaya çıktı. Maske de takmadığı öğrenilen Asiltürk'ün ''Koronavirüsü önlemede yeterli olmayacağını düşünüyorum'' demiş.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul'da zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AŞI YAPTIRMADI, MASKE DE TAKMIYORDU

Durumu ciddiyetini koruyan Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazısında Kıbrıs gezisine katılmak üzere geldiği Esenboğa'daki şeref salonunda karşılaştığı Oğuzhan Asiltürk'le sohbet ettiğini belirten Selvi, "Sohbet ederken maske takmadığı dikkatimi çekmişti. 'Maske takmıyor musunuz?' diye sorduğumda, 'Maske takmıyorum' demiş, benim şaşırdığımı görünce de maskenin koronavirüsü önlemede yeterli olmayacağını savunmuştu. Oğuzhan Asiltürk'ün, koronavirüse yakalandığını duyunca bunu hatırladım. O zamanki notlarıma baktım. Aşı olduğunu yazmışım ama hastaneye kaldırıldıktan sonra yakın çevresiyle konuştum, aşı olmadığını söylediler. Ben de ikilemde kaldım" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU BİLGİ VERMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da koronaya yakalanması nedeniyle tedavi altına alınan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Karamollaoğlu, "İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar" demişti.

"AŞI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Asiltürk'ün aşı olmadığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Aşı olup olmadığını bilmiyorum. Aşı olanlar da var, olmayanlar da var. O yüzden şu an onunla ilgili bir şey söyleyemem" yanıtını vermişti.

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