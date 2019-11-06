Mahmut Tanal AK Partililere Erdoğan gibi seslendi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AK Parti'li vekillere AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ey" söylemi ile seslendi.

İşte Mahmut Tanal'ın Genel Kurul'da AK Parti'lileri kızdıran o konuşması:

"Değerli milletvekilleri, şimdi ben de burada Sayın Cumhurbaşkanının deyimiyle başlıyorum: Ey AK PARTİLİLER, on yedi yıldan beri ne yaptınız? Fabrika mı kurdunuz? İşsizliğe mi, yoksulluğa çare mi oldunuz?

Özel sektörü mü büyüttünüz? Terörü mü sona erdirdiniz? Adalete güveni mi artırdınız? Eğitim sorununu mu çözdünüz? İç göçü mü önlediniz? Tarım ve hayvancılığı mı kalkındırdınız?

Ahlaksızlığı falan mı azalttınız? İsraf var, terör var, işsizlik var, korku var, şiddet var, tecavüz var, rüşvet var, hırsızlık var, saltanat var; bilim yok, eğitim yok, hukuk yok, liyakat yok, üretim yok, saygı yok, diploma yok, utanma yok, istifa yok."