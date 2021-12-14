Melih Gökçek zırhlı aracı iade etti, belediye kalanları da istedi

Melih Gökçek, kullandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait zırhlı aracı iade etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan zırhlı aracı iade edeceğini açıkladı.

Gökçek dün akşam Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana Valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim" dedi.

Gökçek, açıklamasının ardından bugün belediyeye ait zırhlı aracı Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Teslim alınan araçta inceleme yapılacağı belirtildi.

“ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLEN VEYA UZUN SÜRELİ KİRALANAN YERLERİ DE İADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek'ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme de yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz.

Zira milletin mali olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir. Kurumumuz da bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı cip konusunda olduğu gibi ısrarla takip etmektedir."