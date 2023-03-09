Metropoll'den deprem sonrası ilk anket: AK Parti eridi!

Metropoll Araştırma, deprem felaketi sonrası yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, deprem sonrası yaptıkları çalışmaya göre AK Parti'nin oy oranının 4 puan düştüğünü söyledi.

Metropoll Araştırma, 28 ilde gerçekleştirdiği Türkiye'nin Nabzı Şubat Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 23-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin 1118 kişi ile yapıldı. Bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Depremden kim sorumlu ?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 34.4'ü hükümet, yüzde 15.4'ü belediye, yüzde 26.9'u müteahhitler, yüzde 4.4'ü ise vatandaşları sorumlu tuttu. Yüzde 12.9'u hepsini sorumlu görürken, diğer diyenlerin oranı ise yüzde 4.2 olarak tespit edildi. Ankette fikir beyan etmeyenlerin oranı da yüzde 1.8 oldu.

SENCAR: AK PARTİ'NİN OYU 4 PUAN AZALMIŞ

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem sonrası yapılan Şubat araştırmasında Ocak ayına göre AKP’nin oyu 4 puan azalmış." ifadelerini kullandı.