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  4. 19 Ağustos 2019 10:09

MHP EYT'lileri ve boşananları açık açık düşman ilan etti

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, sosyal medyadan EYT’liler ile boşanan çiftleri hedef aldığı açıklamasında "Boşananlar ve EYT'liler düşmanımız" dedi.

MHP EYT'lileri ve boşananları açık açık düşman ilan etti
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Kamuoyunda yaptığı ilginç çıkışlar ile tanınan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından bu kez EYT’liler ile boşanan çiftleri hedef aldı.

“Bu ülkede MHP’li ve Ak Partili olmak çok zor. Ne kadar ortak düşman var” ifadelerini kullanan Enginyurt, ‘düşman listesini’ şöyle sıraladı: “FETÖ, LGBT, PKK, TKP, İP, SP, AZINLIK KOMÜNİSTLER, BAROLAR, MİMARLAR ODASI, SOL SENDİKALAR, EYT, ZİLLET ZİHNİYETİ, SARHOŞLAR, HANIMINDAN BOŞANMIŞLAR, PARAYI KAYBETMİŞLER. NE YAPSANIZ BOŞ ZAFER BİZİM”

İşte Enginyurt'un çok sayıda tepki alan paylaşımı:

PKK , TKP , FETÖ , düşman , Cemal Enginyurt , EYT , LGBT , İP , SP , AZINLIK KOMÜNİSTLER , BAROLAR , MİMARLAR ODASI , SOL SENDİKALAR , ZİLLET ZİHNİYETİ , SARHOŞLAR , HANIMINDAN BOŞANMIŞLAR , PARAYI KAYBETMİŞLER
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