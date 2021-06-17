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MHP lideri Bahçeli'den HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama

MHP lideri Bahçeli'den HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler bahçeli izmir hdp bina
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