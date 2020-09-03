MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan erken seçim iddiası

MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Enginyurt dün yaptığı paylaşımda “Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor” dedi, “Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sözlerini “Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır” diye sürdüren Enginyurt, “Bana göre, AK Parti için de ideal olan budur” diye yazdı.