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  4. 03 Eylül 2020 13:58

MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan erken seçim iddiası

MHP'den ihracıyla çok konuşulan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Önünümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" dedi.

MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan erken seçim iddiası
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MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Enginyurt dün yaptığı paylaşımda “Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor” dedi, “Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sözlerini “Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır” diye sürdüren Enginyurt, “Bana göre, AK Parti için de ideal olan budur” diye yazdı.

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erken seçim , parlamenter sistem , cemal enginyurt
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