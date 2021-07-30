Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İstifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği iddia edilirken henüz resmi açıklama yapılmadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki eğitim süreci de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ağır darbe alırken, öğrenci ve öğretmenler de büyük mağduriyetler yaşadı.
Eğitim sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili gece yarısı ortaya atılan iddia ise kısa sürede gündem oldu.
İSTİFA İDDİASINA HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ
Bakan Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğine ilişkin iddia ortalığı karıştırdı. Resmi makamlardan istifa iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, iddiaya yalanlama da gelmedi.
TWITTER'DA TT OLDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğine dair iddiayı paylaşan sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken, konu kısa sürede Twitter'da TT oldu.
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