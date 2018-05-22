Muharrem İnce'den ''Gülen'in iadesi'' açıklaması

CHP' cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bolu'da halka seslendi. Erdoğan'ın, Fethullah Gülen'in iadesini istemediğini söyleyen İnce, "Çünkü alırsa her şeyi birlikte yaptıkları ortaya çıkacak. İkisi beraber Türkiye'ye ihanet etti Sonra FETÖ Erdoğan'a ihanet etti. Yani bu kardeş kavgası..." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında bugün saat 14:00’da Düzce’de vatandaşlarla buluştu.

Coşkulu bir kalabalığa hitap eden İnce, Düzce mitinginin ardından geldiği Bolu’da da coşkuyla karşılandı. İzmir Marşı ile kürsüye çıkan İnce, valilik önünde halka hitap etti.

İnce’nin konuşmalarından satır başları:

Haksızlığa zulme boyun eğmeyen Köroğlu’nun torunları hoş geldiniz.

Buradan Erdoğan’a bir kaç cevabım olacak. Dedim ki Fethullah Gülen’i usulünce istediniz mi dedim istedik dediler. ‘ABD’den beni aradılar’ dedim ‘seni niye aradılar?’ dedi. Herkesi kandırıyorlar. ABD vermek istemiyor Erdoğan Almak istemiyor. Neden almak istemiyor? Çünkü alırsa her şeyi birlikte yaptıkları ortaya çıkacak. İkisi beraber Türkiye’ye ihanet etti Sonra FETÖ Erdoğan’a ihanet etti. Yani bu kardeş kavgası…

“ERDOĞAN’A SORUYORUM…”

Erdoğana soruyorum: Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Aralık’ta 2017’de 359 milyon harcanmış. Yılın diğer aylarında 30 milyon harcanırken Aralıkta niye bu kadar harcadın? Ben söyleyeyim; baktı yıl sonu geldi paralar kasada kaldı ‘bütçe seneye devretmesin’ dedi hepsini harcadı. İşte devlet böyle yönetiliyor. AKP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum vicdanınız bunun hesabını sormayacak mı?

Erdoğan, Kudüs mitingi düzenliyor. Dedik ki ‘gelin İsrail’den tohum almayı bırakalım ‘hayır’ dediler. Filistin’e halen vize uygulanıyor.

Üniversiteliler, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. İki yıl içinde yurt sorunlarını çözeceğim tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Gençler cumhurbaşkanını eleştirebilecek. Cumhurbaşkanı tezek demeyecek. Gelecek diyecek.

Çiftçi kardeşim korkma. Artık Trakya büyüklüğünde bir alan ekilmese de çiftçinin bütün sorunlarını çiftçi çocuğu Muharrem İnce çözecek. Mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak.

Erdoğan bir manifesto yayınladı. Manifesto ne demek ‘gelecekte şunları yapacağım’ demek. Yahu sen 16 yılda ne yaptın ki gelecekte ne yapasın. Sen olsa olsa iflas belgesi açıklarsın.

“BENİM DAMADIM BAKAN OLMAYACAK”

Bana şunu sorabilirsiniz ‘Sana oy vereceğiz ama senin Erdoğan’dan farkın ne?’ Bakın anlatayım, Asla kameraların karşısına geçim benim Genelkurmay Başkanım, benim Valim demeyeceğim çünkü onlar benim değil milletin. Oyun başladıktan sonra kural değişmeyecek. Cumhurbaşkanından faizi indiriin, TEOG’u kaldırın, üniversiteleri bölün’ gibi talimatlar duymayacaksınız.

Benim damadım bakan olmayacak.

Benim oğlumun vakfı olmayacak.

Türkiye’nin bir çok alanı atıl. Meralar atıl, sanayisi atıl, balıkçılık yok. Sanki bu toprakların sahibi yok. Biz bu toprakların sahibiyiz üreteceğiz kazanacağız bölüşeceğiz

“BOŞA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’nin madenleri, ovaları her şeyi var Allah’a şükür. Un var, şeker var ama kötü bir usta var. Boşa çalışıyoruz. Para kazanamıyoruz. Türkiye’nin markası yok. Fason çalışıyoruz. Dünyada ilk yüz arasında tek bir Türk markası yok. 1-Marka yapacağız, 2-tasarım olacak, 3- teknoloji olacak. Gençler kulağınıza küpe olsun: Markanız yoksa arkada olursunuz.

Yine bu toprakların unuttuğu bir şeyi geri getireceğiz uzlaşma.

Eğitim sisteminden kimse memnun değil. Eğitim sistemini masaya yatıracağız. Erdoğan nasıl yaptı eğitim sistemi şöyle olacak dedi öyle oldu. Biz öyle yapmayacağız masaya çağıracağız. HDP’liler, İYİ Partilileri, AKP’liler, Ülkücüler gelecek ve en geç bir yıl içimde bu sorunu çözeceğiz ve bu sistem kim iktidar olursa olsun değişmeyecek.

LİSTEDE YER ALMAYAN VEKİLLERE TEŞEKKÜR



Şu anda milletveki listesinde olmasa da burada beni desteklemeye gelmiş milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimi kazanacağız. Allah’ın izni, milletin isteğiyle. Hedef büyük, zaman dar.

“HUKUK DEVLETİ OLACAĞIZ”

Hukuk devleti olacağız. Merkez Bankası Başkanı’nı CHP Genel Merkezi’ne çağırmayacağım. Ekonomi ile ilgili köşe başlarına bürokrat atarken işini iyi biliyor mu ona bakacağız. TİSK’e başkan kim olacakmış. TOBB’ye başkan kim olacakmış. Bana ne? Kim olursa onunla çalışırım.

Türkiye yanlış işler yapılıyor. Bakın anlatayım; bir medya kuruluşu satılıyor. Satılıyor mu el mi konuyor o da belli değil. Görevi çiftçiye kredi vermek olan Ziraat Bankası 22 ülkeden para toplayım 1 milyar dolar kredi veriyor bu kuruluşun satışı için. Bu parayı ona vereceğine çiftçiye verse 100 bin çiftçiye 45 bin lira verir. İşte İnce’nin farkı bu, o parayı bir kişiye vereceğine 100 bin çiftçiye ver.