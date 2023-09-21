Mustafa Sandal'a sürpriz başkanlık teklifi

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart'ta yapılması planlanan seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'nin İstanbul adayları belli oluyor. İYİ Parti'nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı'nın Mustafa Sandal olacağı öğrenildi.

Sanatçı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Görüşmenin detayları belli oldu. Akşener, Mustafa Sandal'a İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olmasını teklif etti. Sandal ise, henüz teklife cevap vermeyip Akşener'den düşünmek için süre istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, kulis bilgisini doğrulayarak "Mustafa bey, genel başkanımızı ziyaret etti. Görüşmede bu konular konuşuldu. Halk tarafından sevilen bir sanatçı ve Beşiktaş'a çok yakışır. Kendisinin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmasını çok isteriz.' dedi.