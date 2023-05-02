Mustafa Sarıgül seçilmesi durumunda TBMM'ye vereceği ilk yasa teklifini açıkladı

Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programına konuk olan ve CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Altılı Masa için en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

14 Mayıs’ta sandığa gitmeye hazırlanan Türkiye’de gündemi, siyasi partilerin seçim programları ve yapılan açıklamalar belirliyor. Bir yandan liderlerin mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlandığı görülürken, diğer yandan ise ittifakların aday gösterdiği milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde faaliyetler yürütüyor. Bunlardan biri de CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini verdiği milletvekili aday listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de Sarıgül olmuştu. 2005'te CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ‘Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği’ gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen Sarıgül’ün, son verilere göre, ALF Araştırma’nın 14-17 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankette aday gösterildiği Erzincan'da CHP'nin büyük sıçrama yaptığı da kayıtlara geçti. Ankete göre, 2018 seçimlerinde yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan AK Parti 5 puan kaybederken; yüzde 25.5'lik kesimden oy alan alan CHP'nin ise oy oranını yüzde 36.4'e yükselttiği görüldü.

Sarıgül, gündeme dair son konuşulanlardan çokça eleştirildiği ‘af teklifine’, gençlerin sorunlarından Erzincan için planlarına kadar merak edilen birçok konuyu Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında anlattı.

"SAYIN GENEL BAŞKAN, ERZİNCAN’DA BULUNARAK DESTEK VERMEMİ İSTEDİ BEN DE BÜYÜK BİR GURURLA GELDİM"

Kariyerini nasıl değerlendireceği ve CHP’de siyaset yapmaya devam edip etmeyeceği konusundaki soruları yanıtlayan Sarıgül şunları aktardı:

“Şu anda öyle bir noktadayız ki tek düşünmemiz gereken olay bu başkanlık sistemi Türkiye için doğru olmamıştır ve gerekli şartları karşılamamıştır. Demokratik parlamenter sisteme geçmek Türkiye’nin son derece yararınadır. Biz başından beri bağımsız Cumhurbaşkanı, meclis ve güçlü yargı diyoruz. O nedenle şu anda tek düşüncemiz Türkiye’yi güzelleştirecek, normalleştirecek, ayrıştırmadan uzaklaştıracak demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şu dönemde hepimizin, yani demokrasiye inanan, bireyin özgürlüğüne ve mutluluğuna inanan, bu sistemin doğru sistem olmadığına inanan bütün demokratik güçlerin Sayın Kılıçdaroğlu’na destek vermesi lazım. Şu anda düşüncemiz Mustafa Sarıgül şuraya gelsin düşüncesinden çok hepimizin odaklanması gereken olay tarlada, fabrikada üretimi sağlayacak, kamuda dürüst yönetimi sağlayacak, devletimizi rayına oturtacak, ekonomiyi düzlüğe çıkartacak olan Sayın Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla Erzincan’dayım. Bu bir görevdir benim için, Sayın Genel Başkan Erzincan’da bulunarak destek vermemi istedi ben de büyük bir gururla geldim. Baba, dede ocağında bütün yurttaşlarımla hiçbir siyasi parti gözetmeksizin bütün Erzincanlılar beni bağırlarına basıyorlar. Erzincan’ın hakkını alması için de siyasi kampanyalarımıza devam ediyoruz.”

"KAMPANYALARA BAŞLADIĞIMIZ GÜNDEN BU YANA ÇOK CİDDİ BİR OY KAZANIYORUZ"

2018 seçimlerinde geri dönersek Cumhur İttifakının Erzincan’da yüzde 63 oy alarak 2 vekil çıkarmasına rağmen Millet ittifakının yüzde 30’da kalarak vekil çıkartamadığı hatırlatılan Sarıgül, “Bu seçime dair Erzincan özelinde başarı kriteriniz nedir” sorusuna, “Adaylığımız açıklandıktan sonra Erzincan’da çok yoğun bir karşılama oldu, çok değerli bir kampanya yürütüyoruz. Kıran, döken bir kampanya değil bütünleştiren bir kampanya yürütüyoruz. Hemşerilik duygusu içerisinde kampanya yürütüyoruz ve sevgi kazanacak. Bu noktada da başladığımız günden bu yana çok ciddi bir oy kazanıyoruz. Köylerde, caddelerde, şehirde ben bunu vatandaşlarımızda görüyorum. İnşallah bu oy oranımızı iyice yükselteceğiz, bizim 2-0 yapmamıza çok az bir ramak kaldı. Daha 15 günümüz var, ayın 6’sında Erzincan’ımıza genel başkan olarak alıp Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Çok coşkulu, görkemli bir miting hazırlıyoruz. 2.sıra adayımız İYİ Parti’nin adayı, doktor hocamız son derece değerli bir isim. Onun da çok güzel bir çevresi var, el birliği ile çalışıyoruz. CHP’deki bütün aday adayları, 21 tane, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde yanıt verdi.

“ÖZELLİKLE GENÇLER VE KADINLAR ÇEKTİĞİMİZ VİDEOLARA ÇOK İLGİLİ”

Son dönemde Mustafa Sarıgül denilince akla çektiğiniz videolar geliyor. Siz bu videolara devam edecek misiniz, Erzincan seçmeni videolarınıza nasıl karşılık veriyor?

“Gençler ve kadınlar özellikle çok ilgili, bu çektiğimiz videoların tamamında Türkiye’nin bir sorunu var. Ya ekonomi ile ilgili ya genç ve kadınlar ile ilgili ya tarım ya sağlık, her TikTok’da Türkiye’nin bir problemi var. Bunlara yoğun olarak devam edeceğiz. Devam etmemizin sebebi şu; kamuoyuna bu sorunları 9-14 saniye arasında anlatıyoruz. TikTok’da milyonlarca kullanıcı var, Twitter kullanıcıları kültür düzeyi olarak çok yukarıda zaten kararlarını vermişlerdir. Facebook kullanıcıları TikTok arasında gidip gelen belli bir noktada. Instagram’a baktığınız zaman zaten aynı ölçüler içerisinde ama TikTok’da işçiler, öğrenciler, memurlar ve kırsal kesimde yaşayanlar var. Gecekonduda yaşayan gençler var ve o insanlar çok politize olmayan gençler. Biz de o insanların enerjisini görüyoruz ve ulaşmaya devam ediyoruz. Biz TikTok’lara girdiğimiz zaman bizi belli noktalar eleştirdi, siyasetçinin orada ne işi var dediler ama şu anda bütün siyasiler TikTok’da lakin TikTok’un ruhunu yakalamak önemli.”

BU VİDEOLARI KAÇ KİŞİ HAZIRLIYOR, NASIL BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR?

“Şöyle, içerik önemli. Bu içerik konusunda gönüllü gençler bize gönderiyorlar, inceliyoruz. Zaman zaman da ben de bu içerikleri yakalayabiliyorum. Örneğin, Manisa’ya gittiğimizde Manisa’nın tulum peyniri var dediler. Ben de dedim ki Erzincan’ın tulum peynirini Manisa’ya kaptırtmam! Yok öyle bir şey! Bunu yaklaşık 9 ay önce söyledim ve gerçekten o zaman Erzincan için milletvekili adaylığım ortada yoktu, şimdi geldiğim zaman bütün peynir üreticileri diyorlar ki, ‘Başkanım onu nasıl söyledin, aslansın!’ O video 5 milyon izlendi.”

‘GENÇLERİN TÜRKİYE’DE KALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ’

Türkiye’nin en genç milletvekili unvanını uzun süre elinizde tutan bir siyasetçi olarak kırsal kesimden şehirlere ve yurtdışına çıkmak için çabalayan gençlere ne söylemek istersiniz?

“5T formülü ile gençlerimizi ülkede tutacağız. Teknoloji, tekstil, tarım, turizme büyük önem vereceğiz. Biz bunlara önem verdiğimiz zaman iş sahasına atıldığımız zaman… Mesela bioNTech aşısını bulan iki tane Türk kökenli Alman doktorlara Türkiye’de laboratuvar ve kimyasal destek verseydik Almanya’ya gitmezlerdi. Almanya’ya 140 milyar Euro gibi bir maddi getirisi oldu. Onun için biz gençlerin önünü açacağız, Erzincan’da da kuluçka merkezleri açacağız. Fikri olan genç bize anlatacak ve onların önünü açacağız. Erzincan’da özellikle tarıma ve hayvancılığa büyük önem vereceğiz. Teknoparklar açarak teknolojiye büyük önem vereceğiz. Kış ve yaz turizmine büyük önem vereceğiz. Enerjiye önem vereceğiz, buranın etrafı dağlık ve rüzgarı sert. Ama güneş enerjisi ile alakalı bir tane bir şey yok. Bugüne kadar yapılmamış bunların hepsini planlayacağız. Türkiye’nin sorunu dinamik gençlerimiz var ama Türkiye’de kalmak istemiyorlar. Türkiye’de kalmalarını sağlayacağız.”

"İLK VERECEĞİM KANUN TEKLİFİ AFTIR"

“İlk vereceğim kanun teklifi aftır. Pandemi sebebiyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan konular oldu. Kardeşler için, anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye’m kampanyamız siyasi bir kampanya değil, tamamen vicdani bir kampanyadır. Özellikle binlerce gençlerimiz uyuşturucu tuzağına düşürüldüler ve bu gençleri tekrar yaşama kavuşturmamız lazım. Her konuda af olmaz ama af olması gereken konular var. Esnaflarımız Pandemi koşulları sebebiyle çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce mağdur esnafımız var, mutlaka bunların affedilmesi lazım. Parlamentoda da bu konuda toplumsal uzlaşmayı sağlayacağım.”

Affın dışında kalacak olan suçlara dair de konuşan Sarıgül, “Uyuşturucu satanlar, kadın cinayetler, çocuk tacizleri gibi ama parlamentoda detaylı bakacağız, ezbere konuşmak doğru olmaz” dedi.