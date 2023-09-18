Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez''

CHP'li Mustafa Sarıgül bu sefer de Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı hedef aldı ve "Küçük yatırımcıların ocağına incir ağacı sen diktin. Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez" dedi.

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Twitter'ın (X) sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'a sitem ettiği video paylaştı.

Sarıgül, videoda elinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri bulunurken şöyle konuştu: ''Elon Musk, senin ayağını bastığın yerde, dünyanın neresi olursa olsun ot bitmez, ama şunu da gördüm ki: Küçük yatırımcıların da ocağına incir ağacı sen diktin.''

BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Elon Musk ile görüşmüştü.