Oğuzhan Asiltürk'ün ardından ''iyi ki ölüm var'' paylaşımına soruşturma

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ölümünden sonra sosyal medyada skandal bir paylaşıma imza atan DEVA Parti'li İbrahim Tuna, parti tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk, bugün neredeyse bütün liderlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Siyaset dünyasını ortak acıda buluşturan Asiltürk'ün vefatı üzerine sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük tepki çekti. DEVA Partisi yönetiminde olduğu öğrenilen İbrahim Tuna isimli kişi, Asiltürk'ün ardından skandal bir paylaşıma imza attı.

"İYİ Kİ ÖLÜM VAR"

"İyi ki ölüm var. Yoksa bazıları hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. Umarım Ermeni Mezarlığında boş yer vardır." gibi skandal ifadelerin kullandığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.

Öte yandan İbrahim Tuna'nın daha sonra sosyal medya hesabını gizlediği ve 'Buradaki yazılanlar şahsımı bağlar' notunu düştüğü görüldü.

Tepki çeken sosyal medya paylaşımından sonra DEVA Partisi İbrahim Tuna'nın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Partiden yapılan açıklamada "Merhum Saadet Partisi YİK Üyesi Oğuzhan Asiltürk hakkında kabul edilemez ifadeler içeren bir tweet attığı tespit edilen Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tuna, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.