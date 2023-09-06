Önce Diyanet, şimdi de YÖK! AK Partili Külünk'ten yeni FETÖ iddiaları

AK Partili Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından YÖK'ün eski ve yeni başkanlarına seslendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulunup 3 soru yönelten AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, bu kez YÖK'ün eski ve yeni başkanlarını hedef aldı. Karabük Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a 4 soru yönelten AK Partili Külünk, "Bu iddialar ile ilgili bir cevabınız var mıdır?" dedi.

YÖK'ÜN ESKİ VE YENİ BAŞKANLARINA SESLENDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelttiği FETÖ ve PKK sorularıyla gündem yaratan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, bu kez YÖK'ün eski Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve yeni Başkanı Erol Özvar'a Eski Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat ile ilgili iddiaları sordu.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN FETÖ İDDİASI

Rektör Polat'a 4 soru yönelten AK Partili Külünk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dikkat! FETÖ'nün üniversitelerde ve bazı kamu kurumlarında hangi yapıların içine sızarak kısa zamanda renk değiştirerek saklandıklarını sokak biliyor. Maalesef bahse konu yapılar da çok ta çabuk ikna olmuşa benziyorlar. Sayın Eski ve Yeni YÖK Başkanları @yekta_sarac, @erolozvar Karabük Üniversitesinin eski Rektörü Refik Polat ile ilgili bu bilgilerden haberiniz var mı idi? Var ise ne yaptınız? Yapmadı iseniz hangi gerekçe ile yapmadınız? İddialarla ilgili adım atmayı düşünüyor musunuz? Sayın @ProfRefikpolat'a soruyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AFRİKA'YA AÇILIN MESAJINI ART NİYETLİ KULLANILDI"

1) Rektörlüğünüz döneminde üniversitedeki döner sermaye ve mali işleyişi FETÖ'cü kadroların ele geçirdiği, Yabancı Öğrenci Sınav (YÖS) ve kayıtlarında usulsüzlükler yapıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya açılın mesajının art niyetli kullanıldığı, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde rekor seviyede yabancı öğrenci kaydı yapıldığı maksadını aştığı iddia ediliyor? İddialar doğru mudur? Ne dersiniz?

"DERNEĞE KİM, NE ADINA BAĞIŞTA BULUNULMASINI İSTEMEKTEDİR?"

2) Karabük Üniversitesi ile 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneğinin bağlantısı nedir? Derneğe kim, ne adına bağışta bulunulmasını istemektedir? FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dernek başkanı Ö.B.'nin ise üniversitede halen daire başkanlığı yapmakta olduğu ve korunduğu iddia ediliyor. İddialar doğru mudur? Ne dersiniz?

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ MIYDINIZ?"

3 ) FETÖ'nün akademisyen yapılanmasındaki irtibatları nedeniyle gözaltına alınan, yurtdışı yasağı konulan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan isimleri üniversitede aktif görev tuttuğunuz iddia ediliyor? İdari soruşturma başlatmış mıydınız? İddialar doğru mudur? Ne dersiniz?

"FETÖ YAPILANMASINDA MAHREM İMAMLARLA..."

4) FETÖ yapılanmasında mahrem imamlarla görüşmeleri tespit edilen ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan H.Ç. isimli öğretim üyesi ile Samsun Üniversitesi'ne geçiş yapan F.Y. isimli öğretim üyelerine göz yumduğunuz iddia ediliyor? İddialar doğru mudur? Ne dersiniz? Bu iddialar ile ilgili bir cevabınız var mıdır?"