Özgür Özel'den ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, ittifak konusunda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇIKTIĞIMIZ YOL, HİSSETTİĞİMİZ BU SORUMLULUKTANDIR"

Değişim tartışmalarına ilişkin Özel "Ben partiyi değiştirebileceğime, partiyi iktidar yapabileceğime ve partinin Türkiye'de iktidar olmasıyla birlikte Türkiye'yi değiştirebileceğimize genç ve yetkin kadrolarımızla beraber Türkiye'deki sosyal demokrasiye inanmış inanılmaz insan kaynağını harekete geçirebileceğimize ve Türkiye'nin yüzünü güldürebileceğimize inanıyorum. Onun heyecanı içindeyim. Burukluğum, cumhuriyetin, partinin yüzüncü yılını muhalefette kutladık. Bu benim hazır olduğum bir şey değildi. Uzun süredir partinin muhalefette kalmasının verdiği yükten yüzüncü yılda kurtulacaktık, kurtulamadık. Bunun hem üzüntülü hem sorumluluğunu hissediyorum. Bugün çıktığımız yol, hissettiğimiz bu sorumluluktandır." dedi.

"BENİM İTTİFAKLARLA İLGİLİ TAVRIM ÇOK NET, İTTİFAK OLMALIDIR"

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özlale’yi açıklaması üzerine açıklama yapan Özel "CHP, siyasi yelpazenin iki tarafına doğru da ittifak potansiyelinde bir kayıp yaşıyor. CHP’nin bir değişim, dönüşüm ve özeleştiri ve yenilenme üzerinden ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerekir. Eğer biz olduğumuz gibi durursak yönetebileceğimiz bir ittifak potansiyelimiz yok. Benim ittifaklarla ilgili tavrım çok net, ittifak olmalıdır. Seçime kadar herkes özgürce kendini tanımlamalı, seçim yaklaştığında bir iç hukuk belgesi yazılmalı, adil, kimseyi kırmayan, kızdırmayan, ötekileştirmeyen, kimsenin hakkını yemeyen ama kendi hakkını da yedirmeyen bir ittifak yapmak lazım. Bu, CHP tek başına seçime giremez demek değil" ifadelerine yer verdi.