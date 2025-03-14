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Özgür Özel'den kulislerde konuşulan o iddiaya yanıt: ''Magazin konularıyla bir ilgim yok''

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar için (87) Kocaeli'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ''Magazin konularıyla bir ilgim yok'' dedi.

Eski TBMM Başkan Vekili ve eski CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar, dün, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akar için bugün Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cuma namazını Hikmetiye Camii'nde kılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenazeye katıldı. Cenaze törenine Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, belediye başkanları ve Akar’ın yakınları katıldı. Taziyeleri Haydar Akar, kardeşleri ve yakınları kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar için (87) Kocaeli'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ''Magazin konularıyla bir ilgim yok'' dedi.

‘MAGAZİN KONULARIYLA İLGİM YOK’

Celal Akar’ın cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Ardından bir gazetecinin ‘Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması veya siyasi yasak getirilmesi halinde alternatif olarak ikinci isim Mahsur Yavaş denilse de son günlerde Özgür Özel olduğu iddiaları çıktı’ sorusuna cevap veren Özel, “Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak üzere geldik. Haydar Akar Meclis’te 2011 yılından itibaren birlikte milletvekilliği yaptığımız daha sonra Meclis başkanlık divanında görev alan, Meclis başkan vekilliği görevini yapmış olan çok kıymetli bir büyüğümüz. Onun bu acılı gününde burada onlarla birlikteyiz. Onun dışında magazin konularıyla bir ilgim yok” ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler özgür özel TBMM cumhurbaşkanlığı adaylığı
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