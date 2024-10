Özgür Özel'den Öcalan tepkisi: ''Meclis'te konuşturmak felaket getirecektir''

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin, ''Bir kişinin meselesini o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip getirip de Meclis'te konuşturup kökünden halletmeyi düşünecek önerme eksiktir, felaket getirecektir'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez’de düzenlenen Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları;

Dün Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladık. 81 ilde vatandaşlarımız terörden korkmadıklarını ilan ettiler, kalabalıklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

Emekliler çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Emekliler bu iktidar göreve geldiğinde 8 çeyrek alırken, şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkmalıdır.

Durum asgari ücrette de hiç farklı değil. Her işçi her ay 4 çeyrek altın kayıpta. Bu iktidar her ay 4 çeyrek altın yokluk vergisi alıyor. ama zenginden bir şey almıyor.

Karşı karşya olduğumuz durum mutlaka ve mutalaka örgütlü mücadele ve bu hak alınana kadar birlikte mücadele öğütlemektedir.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

Her sabah yeni bir haksızlığa uyanıyoruz. Bu sabah Esenyurt Belediye Başkanı'mız Prof. Dr. Ahmet Özer, evinde gözaltına alındı, gün ışırken belediyenin kapısı kırılarak girildi. Değerli başkanım her sabah zaten 08.30'da belediyeye gidiyor. Bir telefon etsen gelir, belediyenin kapısında beklesen olur. Kamu binasına devlet, bekçinin anahtarını istemek yerine kapıyı kırarak giriyor. Neden? Bir algı yaratacaklar.

Burada aynı adliyenin kaşesi var. 'Seçebilir miyim?' diye sormuş vatandaş. Teröristse, seçemezsin zaten. 'Mahsuru yok' diyorsun. Bugün çıkmış '10 yıldır' diyorsun. 10 gündür de Devlet Bahçeli, o söylediğiniz görüşme, temas bilmem nelerin, acaba dediğiniz kişinin ta kendisinin umut hakkından, Meclis'e gelmesinden, konuşmasından bahsediyor. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, gerçekten anlamak mümkün değil.

Süreci çok dikkatli ve yakından takip ediyoruz ama kurulan kirli oyunun ne parçası oluruz ne de o oyuna teslim oluruz.​

ÇÖZÜM SÜRECİ

Bugün Sayın Erdoğan kürsüdeydi. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi ve sahiplendi. Bahçeli'nin her sözünün altına imza atmıştır. Bana da teşekkür etmiş. Bu teşekkür yanlış zeminde yapılmış bir teşekkür. Beni bir kişi anladı o da yanlış anladı

Sayın Erdoğan, milyonlar anladı sen anlamamışsın. Ben de isterim teşekkür etmeyi ama bir kişinin meselesini o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip getirip de Meclis'te konuşturup kökünden halletmeyi düşünecek önerme eksiktir, felaket getirecektir. Kürtler sorunum var diyorsa vardır noktasındayım. O soruna Meclis'in bakması noktasındayım. Hiçbir siyasi parti dışlanmadan konuşulmalı.

Ben Meclis'i adresi gösteriyorum, Devlet Bey ve sen Abdullah Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir aktörü aktörleştirip bir sorunu yok sayarsanız, bana teşekkürünüz sadece beni dinlemediğinizi ya da perspektif yerine Abdullah Öcalan odaklı durumu kendinizin de sürdüreceğini gösteriyor. Bu doğru değil. Meclis'in merkezde olduğu şeffaf, adil, toplumsal mutabakata dayalı çözüme dayalıyız.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.