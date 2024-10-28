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Özgür Özel'e zor soru: İmamoğlu mu, Yavaş mı?

Özgür Özel'e zor soru: İmamoğlu mu, Yavaş mı?
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Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, adaylık tartışmalarıyla ilgili '"Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda atacakları adımları anlatıp "CHP, Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyecek. Bütün hazırlıklarımız tamam." dedi.

İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendiren Özel "Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?" sorusuna da yanıt verdi.

İmamoğlu ile kardeşlik hukuklarını bozmaya çalışanlar olduğunu öne süren Özel, "Aramızda fitnesavar var." dedi.

"Çünkü birbirimize düşersek parti mahvolur." ifadelerini kullanan Özel, "Benim açımdan aday belirlemede Ekrem Bey'i seçtik desem kimsenin diyecek bir şeyi yok ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği var. Ekrem Bey'i seçip Mansur Bey'i ve sevenlerini, Mansur Bey'i seçip Ekrem Bey'i ve sevenlerini kırma lüksümüz yok. En doğrusunu arayacağız ve bunu ortak akılla bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel, "Devlet Bey'in bir sözcülük yaptığı belli. Ancak sözcünün susup projenin sahibinin konuşması gerekiyor. Tayyip Bey bir şey konuşmuyor. Böyle bir çıkış Tayyip Bey'in haberi olmaksızın Öcalan ile müzakere yapılmadan olacağına ihtimal vermiyorum." dedi.

CHP'DE KORUMA YEMEĞİ TARTIŞMASI

CHP yönetimi, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 korumasının yemek harcamalarını için verilen ödeneği kesme kararı almıştı. Buna tepki gösteren Kılıçdaroğlu da parti başkanlığı döneminden kalan makam araçlarını iade etti.

Konuyla ilgili Özel, "Ben yemeği binamızda yiyorum. Neden korumalar dışarıda yesin?" ifadelerini kullandı.

Etiketler özgür özel ekrem imamoğlu mansur yavaş CHP adaylık
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