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Saldırıya uğrayan Özgür Özel kameraların karşısına çıktı

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İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, ''Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız.'' dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışında saldırıya uğradı. S.T. (66) adlı bir kişi, Özel'e yumruk attı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Çirkin saldırının ardından Özgür Özel kameraların karşına geçti. Bir süredir tehditler aldığını belirten Özel, ''Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız." ifadelerini kullandı. 

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu saldırıya yol verdiler. Bir süredir tehditler alıyoruz. Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan uçup gidişinin önüne bu saldırı geçmemesi lazım. Eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Programımıza devam ediyoruz.

Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e, İnönü'ye, Ecevit'e, Kılıçdaroğlu'na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz.

Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız."

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Etiketler özgür özel yumruklu saldırı
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