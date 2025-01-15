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Siber Güvenlik Kanun Teklifi komisyondan geçti

Siber Güvenlik Kanun Teklifi komisyondan geçti
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Siber Güvenlik Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

Milli Savunma Komisyonu, Hulusi Akar başkanlığınsa Siber Güvenlik Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi. Teklif edilen maddelere göre Siber Güvenlik Kurulu ihdas ediliyor. Siber güvenliğin sağlanmasında temel ilkeler belirleniyor.

Teklife göre, Siber Güvenlik Başkanlığı görevleri belirleniyor. Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları açıklanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik alanında faaliyet gösterenlerin uyması gereken usul ve esasları da düzenleyecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına güvenli sistem ve altyapılar üzerinden barındırma hizmeti sunmak veya sunulmasını sağlamak, bu faaliyetlere yönelik uygulama usul ve esaslar, Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından belirlenecek. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Etiketler siber güvenlik kanunu teklifi komisyon milli savunma komisyonu
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