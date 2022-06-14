Son ankette dikkat çeken Zafer Partisi ayrıntısı!

Yaklaşan seçimler öncesinde peş peşe açıklanan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Son seçim anketinde Zafer Partisi'nin aldığı oy oranı dikkat çekti.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugün kaleme aldığı "AKP, CHP ve Zafer Partisi’nin gerçek oy oranı…" başlıklı yazısı nda Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını aktardı. Yarkadaş, "bugüne dek yaptığı araştırmalarda deyim yerindeyse “12’den vuran” Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi’nin Sahibi Semih Turan’ın ortaya koyduğu rakamlar" diyerek duyurduğu anketten şu sonuçları aktardı:

Semih Turan ve arkadaşları, araştırmalarında iki ayrı seçime ilişkin tercihleri de sormuşlar. Bunlardan biri, milletvekilliği seçimleri. Araştırma sonuçlarına göre, ‘Bu pazar seçim olsa…’ kararsızlar da dağıtıldığında, iktidar partisi AKP 29.3, ana muhalefet partisi CHP ise 27.9 oranında bir oy oranına ulaşıyor.

ZAFER PARTİSİ YÜKSELİYOR

Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç ise Ümit Özdağ’ın Genel Başkanlığı’nı üstlendiği Zafer Partisi’ne ait… Göçmen karşıtı politikaların bayraktarı Zafer Partisi’nin 4.1’e yükseldiği görülüyor.

ZAFER, KİMDEN OY ALIYOR?

Araştırma sonucuna göre, milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı 46.2, Cumhur İttifakı ise 36.3 oranında oy alıyor. Araştırmanın ‘yıldızı’ Zafer Partisi ise oylarının yüzde 27’sini İYİ Parti, 26.6’sını ise MHP’den alıyor. Bu oran CHP’de 14.9, AKP’de ise 11.3 olarak görülüyor. Kısacası, Zafer Partisi 4 ayrı partiden de oy alabilme yeteneğine sahip…

SON TABLO

Motto ve Bulgu’ya göre, diğer partiler ise şu oy oranına sahip:

İYİ Parti: 15.3

Saadet: 0.1

Deva: 2.0

Gelecek: 0.6

Demokrat Parti: 0.3

MHP: 6.8

BBP: 0.2

HDP: 10.0

Yeniden Refah Partisi: 1.9

Diğerleri… (9 parti) 1.5

‘DEĞİŞİM’ MESAJI

“Türkiye artık bir değişim sürecine girdi. Bu değişim kaçınılmaz’’ diyen Turan, “Sayın Erdoğan’ın Sayın Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısı yapması, Kemal Bey’in adaylığını güçlendiriyor’’ tespitini yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşuldukça oylarının yükseldiğini belirten Semih Turan, “Sayın Kılıçdaroğlu ilk kez öne geçti. Kılıçdaroğlu 44.4, Sayın Erdoğan ise 42.3 olarak görünüyor” diyor.

“ADAYLIĞI TARTIŞILDIKÇA…’’

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yüklenmesinin CHP liderine yaradığını belirten Turan, tespitlerini ise şöyle özetliyor:

“KRT TV’de sizinle katıldığımız programda gösterdiğim tabloda

‘Sandığa kesinlikle gitmeyeceğim’ diyen bir kesim vardı. Bu kesimde de bir

değişim yaşanıyor. Erdoğan Kılıçdaroğlu’na yüklendikçe ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığı tartışıldıkça CHP liderinin oyu yükseliyor.”

AKP’nin tarihinde ilk kez yüzde 30’un altına düştüğünü de belirten Turan, “Bir daha söylüyorum, değişim kaçınılmaz’’ diyor.

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanacağını söyleyen iki isimden biri olan Semih Turan’ın tespitleri böyle…

Barış Yarkadaş'ın Korkusuz gazetesindeki yazısının tamamı için...