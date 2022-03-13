Son seçim anketi sonuçları AK Parti ile MHP'nin kalesini yıktı

Yaklaşan 2023 yılı seçimleri öncesinde peş peşe açıklanan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Son ankette çok düşük bir farkla olsa da CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

Milli Gazete'nin haberine göre, seçim anketi sonuçları bu kez Türkiye Raporu’ndan geldi. Gazeteci yazar İpek Özbey son anket sonuçları hakkında bir yazı kaleme aldı. Seçim anketi sonucu kararsızlar dağıtıldığında ve dağıtılmadan AK Parti’nin son oy oranını ortaya koydu.

İpek Özbey’in köşesinde paylaştığı Türkiye Raporu Mart 2022 Siyasi Sonuçları’na göre bu pazar genel seçim olsa AK Parti yüzde 31,9, CHP yüzde 25,9, İYİ Parti yüzde 15,2, HDP yüzde 11,6, MHP ise yüzde 7,8 oy alıyor.

Son seçim anketi sonuçları hakkında İpek Özbey’e konuşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “AK Parti'nin azalan oylarının sırasıyla kararsızlara ve oy vermeyeceğini beyan edenlere gittiğini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında, özellikle ocak ve şubat ayında gelen zamların ağırlaştırdığı yaşam pahalılığının etkisi iyice hissediliyor diyebiliriz. Öte yandan, mart ayı anketimizde DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeni Refah partilerine de geçiş olduğunu gördük. Memnuniyetsiz AK Parti seçmenin zorlaşan hayat koşulları altında kimlik olarak kendisini uzak hissetmeyeceği muhalefet partilerine ilgi gösterdiğini değerlendiriyoruz.” dedi.

SEÇİM ANKETİ MART SONUÇLARI AÇIKLANDI

Mart 2022 seçim anketi sonuçları Türkiye Raporu tarafından yayımlandı. Son seçim anketi sonucu AK Parti’nin oy oranının gitgide eridiği ortaya koyuyor.

AK PARTİLİ SEÇMEN PARTİSİNE DÖNMESİ ZOR MU?

Seçim anketi sonuçlarını değerlendiren Can Selçuki, “AK Parti’li seçmenin partisine dönmesi zor mu?” sorusuna, “Giderek zorlaşıyor. Şu ana kadar bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitlesi ile özel ve duygusal bir bağı mevcuttu ve bu bağ seçmeni AK Parti saflarında tutuyordu. Ancak kötüleşen iktisadi durum bu bağın zedelenmesine ve bir grup seçmen için geri dönüşü olmaz bir yol ortaya çıkartıyor. Bir yandan yeni ekonomik modelin istenilen sonuçları üretmediği ortaya çıkarken, diğer yandan da Ukrayna- Rusya savaşının enerji ve emtia fiyatlarına, tedarik zincirlerine, turizm gelirlerine olan etkileri ile genel risk algısını arttırması önümüzdeki dönemde trendi geriye çevirmeyi zorlaştırıyor. AK Parti'nin azalan oylarının sırasıyla kararsızlara ve oy vermeyeceğini beyan edenlere gittiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seçim anketi Mart 2022 sonuçları şöyle çıktı:

Kararsızlar Dağıtılmadan - AK Parti 23,9

- CHP 21,5 - Oy Kullanmam 11,8

- İYİ Parti 11,6

- Kararsız 10,6

- HDP 9,4

- MHP 6,1