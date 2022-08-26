  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile Helsinki'de görüştü

Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile Helsinki'de görüştü

Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile Helsinki'de görüştü

Ankara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile Helsinki'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi. Görüşmede ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, tahıl sevkiyatı ve küresel gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin üstlendiği rol, Ege ve Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konuları dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Etiketler sözcü kalın görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen için skandal sözler: ''Katli vaciptir!''
Emekli promosyonu 10 bin liraya çıktı! Bankalara akın ettiler
Ünlü isimlerden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki
Mert Hakan Yandaş'tan Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından bomba paylaşım
Suriyeli ''kardeşlerimiz'' iş üstünde yakalandı! Bakın ne işler çeviriyorlardı
MasterChef'in sempatik şefi Danilo Zanna'nın gençlik fotoğraflarını gören tanıyamadı
Netflix Türkiye eylül programını açıkladı
İzmir sağanak yağışa teslim! Yağmur altında duş aldı
Economist'ten Türkiye ekonomisi yorumu: Ters giden bir şeyler var
Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı