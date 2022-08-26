Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile Helsinki'de görüştü

Ankara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile Helsinki'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi. Görüşmede ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, tahıl sevkiyatı ve küresel gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin üstlendiği rol, Ege ve Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konuları dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.