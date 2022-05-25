Sürpriz transfer... İYİ Parti'nin sandalye sayısı artıyor

İYİ Parti’den Eylül 2020’de kurultaydaki “liste tartışmaları” sonrası istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk, bugün yeniden İYİ Parti’ye katılacak. İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 37’ye yükselecek.

İYİ Parti’de 2. olağan kurultayda “parti içindeki bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere ‘oy verilmeyecekler’ listesi gönderdiği” iddiaları sonrası başlayan tartışmada, Adana milletvekili İsmail Koncuk, 16 Kasım 2020’de partisinden istifa etti. Ümit Özdağ ile Zafer Partisi’nin kuruluş sürecinde yer alan Koncuk, genel sekreterlik görevini de üstlendi. Koncuk, 3 Ara 2021’de bu görevinden, 7 Nisan’da da “Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor” diyerek Zafer Partisi’nden istifa etti.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Koncuk bugün yeniden İYİ Parti saflarına katılacak. Partinin, Koncuk’la temasları Zafer Partisi’ndeki görevlerinden istifasının hemen ardından başladı. Koncuk ile İYİ Parti arasındaki diyalog sürecinde Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray “resmi” şekilde aktif rol aldı. Bu süreçte İYİ Parti içi ve dışından Koncuk’a “partisine dönmesi” konusunda çok sayıda arama geldiği belirtilirken, son adımın Akşener tarafından atıldığı öğrenildi. İddiaya göre, “Akşener ve Koncuk geçen hafta Ankara’da yüz yüze görüştü ve partiye dönüş kararı bu toplantıda alındı.

Akşener, bugünkü grup toplantısında Koncuk’a parti rozetini takacak. Koncuk’un yanı sıra Akşener bugün grup toplantısında, İYİ Parti’ye katılan, eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok’u da ağırlayacak. İYİ Partinin Meclis’teki sandalye sayısı 37’ye yükselecek.

Cumhuriyet