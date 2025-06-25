Bakan Tunç yeni cezaları açıkladı: 6 ay hapis cezası alanlar bile cezaevine girecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 ay hapis cezası alanların en az 9 gün cezaevinde kalacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'nin detaylarını anlattı. Bakan Tunç, yeni düzenlemeyle cezasızlık algısının önüne geçeceklerini belirterek, 2 yıl ceza alanların en az 36 gün, 1 yıl ceza alanların en az 18 gün, 6 ay hapis cezası alanların ise en az 9 gün cezaevine gireceğini söyledi.

Bakan Tunç'un konuşması şu şekilde:

"Meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi. Yeni düzenleme ile 2 yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirecek. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalacak. 6 ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek.

Özel infaz usullerinin kapsamını da genişlettik. Konutta infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 3 yıla çıkarılmış oldu. Taksirle işlenen suçlarda, taksirle öldürme hariç, hafta sonu ya da gece infaz mümkün olabilecek."