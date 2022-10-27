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Taburcu olan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Taburcu olan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
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Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden taburcu oldu. Ağır bir kaza geçirdiğini söyleyen Yıldırım, ''Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi'' dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Binali Yıldırım, bugün taburcu oldu. 

Yıldırım, hastaneden ayrılırken kazaya ve tadavi sürecine ilişkin bilgi verdi. 

Taburcu olan Binali Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı.

''AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİK''

Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi.

Ayrıca köprücük kemiği imam tahtasından ayrılmıştı, bu da halledildi. 2 kaburga kırığım vardı, bunlar da zaman içerisinde iyileşecek.  

Azerbaycan'da yapılan ilk müdahalelerin ardından memleketimize döndük. İyiyiz bundan sonraki tedavimiz evde devam edecek''

Etiketler binali yıldırım hastane trafik kazası taburcu
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