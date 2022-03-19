Tansu Çiller hakkında dikkat çeken iddia: Duyan ''AK Parti'nin Çiller planı bu mu'' dedi!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, aktif siyasete gireceği konuşulan eski başbakan Tansu Çiller'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski başbakan Tansu Çiller'in, Demokrat Parti'nin başına geçeceği iddia edilmiş ve ardından yalanlanmıştı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Farklı bir parti çatısı altında siyasete girmeye hazırlanan eski başbakan Tansu Çiller'e ilişkin çok konuluşacak açıklamalarda bulundu.

Çiller'in AK Parti desteğiyle siyasete gireceğini öne süren Gültekin Uysal, "Türkiye’de çok uzun süredir AK Parti-FETÖ işbirliğiyle beraber operasyonel kiralama yöntemiyle farklı aktörleri siyasetlerine aparat yaptılar. Söyleyecek sözü olmayan ama en azından futbol tabiriyle ifade edeyim biraz şarj yaparak muhalefetin, özellikle bizim geleneğin ayarını bozacak birtakım müdahaleler yapmak istediklerini görüyorum ama bunlar nafile çabalar. " ifadelerini kullandı.

İşte, Cumhuriyet'e konuşan Gültekin Uysal'ın o sözleri:

- Partinizin oluşturduğu gelenekten gelen Tansu Çiller’in girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Biz bu defteri aslında kapattık. Kongreler er meydanıdır, herkes gelir söyleyeceği sözü varsa söyler. Türkiye’de çok uzun süredir AK Parti-FETÖ işbirliğiyle beraber operasyonel kiralama yöntemiyle farklı aktörleri siyasetlerine aparat yaptılar. Söyleyecek sözü olmayan ama en azından futbol tabiriyle ifade edeyim biraz şarj yaparak muhalefetin, özellikle bizim geleneğin ayarını bozacak birtakım müdahaleler yapmak istediklerini görüyorum ama bunlar nafile çabalar. "