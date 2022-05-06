TBMM'de bayram tatili sonrası yoğun mesai

Meclis, bayram tatili ardından çalışmalarına yeni haftada hız kesmeden devam edecek. İşte gündemdeki bazı konular...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuki, adli, idari ve en önemlisi zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız" demişti. O adımlardan biri önümüzdeki hafta görüşülecek kadına şiddete cezaları artıran düzenleme olacak. Teklif ile ilk kez ısrarlı takip ceza kapsamına alınacak. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yasalaşması beklenen düzenleme ile kadınlara karşı eziyetin cezası 2 buçuk yıl hapisten, işkencenin cezası 5 yıl hapisten başlayacak. İyi hal indirimi de bu davalarda sınırlandırılacak. Bu düzenleme içinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete cezaları artıran maddeler de bulunuyor.

Doktor hatası davaları ile ilgili de düzenlemeye gidilecek. Soruşturma izni, sağlık bakanlığı bünyesinde kurulan mesleki sorumluluk kurulu tarafından verilecek.

Bayram sonrası Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenlemelerden biri elektronik ticaretle ilgili olacak. Son dönemde artan tüketici şikayetlerinin en aza indirilmesi için adım atılacak. Tedarik ve teslim süreçlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Düzenleme ile aldatıcı ürün pazarlayanlara ceza verilecek.

Bankacılık sektörünü ilgilendiren ekonomi düzenlemesi de Genel Kurul'da görüşülmek için sırada bekliyor. Düzenlemeyle, şirketler için, kur korumalı mevduat sistemindeki vergi istisnası, yıl sonuna kadar sürecek.