Türk heyeti ABD yolcusu ! Mutabakat sağlandı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasında diplomatik görüşmeler sürerken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerin yüzyüze devam ettirilmesi karara bağlandı. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir-iki gün içinde Washington'a gideceği belirtildi.

Dövizin önlenemeyen yükselişi sırasında ABD ile ön mutabakat sağlandığı yönündeki haberler son dakika olarak bültenlerde yer almıştı. Haberin ardından dolar kuru sabah ilk işlemlerde 5.18 seviyesine kadar gerilemişti. Kur, sonrasında 5.31 TL seviyelerine kadar çıktı.