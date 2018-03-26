Türkiye - AB zirvesine saatler kaldı

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapacak. Zirvede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konuların ele alınacağı belirtiliyor.

"SON ŞANS OLABİLİR"

AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, "Varna'daki toplantı taraflar arasındaki diyaloğu devam ettirebilmek adına son şanslardan birisi olabilir" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamalarda, "Samimi bir görüşme olacak. Fikir ayrılıklarımızı saklamayacağız ama işbirliğini güçlendirmenin de yollarını arayacağız" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN: TAVİZ YOK

Dün Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AB'ye resti çekti ve zirve öncesi sert mesaj verdi. Erdoğan, "Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak" dedi.

HÜKÜMETTEN DE PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR



Görüşmelere katılacak olan AB Bakanı Ömer Çelik de Twitter'dan paylaştığı mesajda Varna zirvesini 'ilişkileri ileri götürecek önemli bir fırsat' olarak nitelemişti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık "AB ile zirve zor olacak. AB çıkarcı bir yaklaşım sergiliyor. Ama bölgenin istikrarı için önemli kararlar alınacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise katıldığı canlı yayında şunları söyledi: "Bizim AB ile ilgili herhangi bir şekilde geri adımımızın söz konusu olmadığını defalarca ifade ettik. Karşılıklı olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi, süreç takibi ve bizim dile getirdiğimiz bazı husular var. Verilen sözlerin yerine getirilmesine kadar bugün birçok konu yerine getirilecek. AB'nin şunu görmesi gerekiyor, Türkiye bölgede 4 terör örgütü ile mücadele ediyor. Suriye'den kaynaklanan mülteci sorununa ilişkin oluşturulan geri kabul anlaşmasına Türkiye riayet ediyor. Vize muafiyetine yönelik görüşmeler yapılmış, talep listesi iletilmişti. Biz bunu yerine getirdik. Bu talepleri yerine getirmemize rağmen AB sürekli olarak, vize muafiyeti ve geri kabul ile ilgili sanki 3 milyon avro Türkiye'ye veriliyormuş gibi hava oluşturuluyor. Türkiye kendisi almıyor. Mültecilere dönük, planlı, bütçelendirilmiş bir süreç dahilinde bu para harcamalarda kullanılıyor."