Ümit Özdağ için skandal çağrı! Erdoğan'a ''Özdağ'ı bitir'' diyerek seslendi

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen yazar Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ için "Ümit Özdağ'ı bitirme" çağrısı yaptı.

TV100 yazarı Fuat Uğur, Türkiye'deki sığınmacı sorununa ilk tepki gösteren ve gündemden düşmemesini sağlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alarak,

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "Bu defteri bir an önce kapatın lütfen" diyerek seslendi.

Uğur yazısında, “Ne demek istediğimi sanırım Ümit Özdağ anlamıştır. Geçmişe baksın, hatıralar dile gelecektir. Bazı dostlarım 'Ümit Özdağ’ı bırak, ne söyleyeceksen onun patronlarına söyle' diyor. Ama onlar zaten biliyor Ümit Özdağ’ı gelecekte ne beklediğini. Tıpkı geçmişini bildikleri gibi. Bilmeyen Ümit Özdağ. Çünkü patronlarının amacı Türkiye’yi durdurmak” dedi.

Uğur, korku ikliminin müsebbibini de Ümit Özdağ olarak işaret etti ve Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:

FETÖ’nün cesameti belliydi.

Bu ise cürmü kadar yer yakacak türden.

Ama çevreyi fena kokutuyor.

Bu defteri bir an önce kapatın lütfen. Fazla beklemeye gerek yok."

Fuat Uğur'un TV100'deki yazısının tamamı için...