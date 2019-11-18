Ümit Özdağ'dan canlı yayında olay sözler

HaberTürk’te katıldığı Türkiye’nin Nabzı programında iktidarın Suriyeli politikasını eleştiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, EYT’lilere verilmeyen hakları üzerinden yaptığı eleştiride, yapılanların Türklerin insanlık hakkına aykırı olduğunu dile getirdi.

Özdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Hacettepe Üniversitesi'ne hazırlattığı ve ilk sunumu hükümete yapılan bir rapor var. Bunu muhalefet yaptırmadı. Bunu iktidar bir devlet üniversitesine yaptırdı.

Şu anda Arap istihbarat servisleri Türkiye'deki Suriyeliler arasından eleman devşiriyorlar. IŞİD, eleman devşiriyor. Bizim İYİ Parti olarak yaptığımız, Türk halkının endişelerini dile getirmek ve Suriyelilerin vatanlarına, Mars'a gitsinler, Uganda'ya gitsinler demiyoruz, vatanlarına geri dönsünler biz dönmelerinin şartlarını oluşturalım. Bunun için yapmamız gereken şeyler var.

Şu anda Suriye Milli Ordusu'yla aynı çizgide olan insanlar anayasa yapımı sürecinde hükümet ile oturup görüşüyorlar zaten. Bu işin bir 150 kişilik görüşme boyutu var, iktidar, muhalefet ve sivil toplum örgütleri. Ama bir de bunun arkasında bir başka görüşme nerede yapılıyor, Moskova - Washington ve Ankara arasında yapılıyor. Bu Suriye'de barışın sağlanmasını getirecek. Bunu umuyoruz, biz de bunu destekliyoruz, Erdoğan da bunu desteklemeli. Ondan sonra bu insanlar dönecekler. Suriye Milli Ordu mensubu da dönecek. Neden ? Genel uzlaşma çerçevesinde dönecek. Ama bizim bu süreci kolaylaştırmamız için, Beşar Esad ile görüşme yapmamız lazım. Beşar Esad ile el sıkışmamız lazım. Biz ısrarla şunu söylüyoruz, Suriyeliler Türkiye'den geri giderken Türkiye'nin dostu olarak dönmeliler. Neden çünkü bu kadar ne yaptık, yatırım yaptık. Yarın Suriye'nin yeniden inşaasında Türk firmaları bu insanlarla çalışmalı. Kimse şu atmosferi yaratmaya çalışmasın yani İYİ Parti, Ümit Özdağ gibi düşünenler Suriyelileri vagonlara doldurup ateşe atacak. Böyle bir şey yok. Ama biz entegrasyon politikası adı altında, göç idaresinin çıkarttığı Türk milletine yönelik psikolojik operasyon hamlelerinin Suriyelileri Türkiye'de kalmaya hazırlayan hamlelerin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bir şey daha var çok önemli. Erdoğan ne dedi ? 1 milyonunu hemen sınır bölgesine, 1 milyonunu da aşağı yollayacağız. Ama 29 Ekim'de Cenevre'de Türk, Rus ve İran Dışişleri Bakanları BM yetkilisiyle de görüşüp bir açıklama yaptılar. Bu açıklamanın son paragrafında ne diyor ? "Nereden geldilerse oraya dönerler". Yani Suriye'de nereden geldiyse oraya döner. Bu açıklama daha sonra her 3 ülke BM'deki daimi temsilcilerine bildirdiler BM Güvenlik Konseyi de bu açıklamayı kendi belgesi olarak yayınladı.

Şimdi o zaman size soruyorum o zaman siz uluslararası planda, üstelik Birleşmiş Milletler'in de benimseyeceği şekilde... Peki doğrusu da budur. Suriyeliler Şam'dan geldiyse Şam'a, Halep'ten geldiyse Halep'e babasının dedesinin toprağına dönmeli. Neden insanlara ikinci kez kendi ülkeleri içerisinde göçmen konumuna getireceksiniz. Suriye'den Türkiye'ye gelecekler, Türkiye'den Suriye'nin başka bir konumuna gidecekler. Hem de Türk halkının üzerinde kaldırılamayacak bir yük oluşturacaksınız. Burada emeklilikte yaşa takılanlara ayda 1.450 TL vermeyeceksiniz ama Türk devletine sıfır kuruş vergi vermiş olan Suriyelilere bahçeli ev yaptıracaksınız. Yahu bu Türklerin insan haklarına aykırı değil mi? Bana öyle geliyor.

İşte İYİ Partili Ümit Özdağ'ın canlı yayında bahsettiği, Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan Türkiye'deki Suriyeliler raporu