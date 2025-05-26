Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: ''16 gün sonra kavuşacağız''

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ''16 gün sonra kavuşacağız'' mesajını paylaştı.

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla yargılanacağı davada 11 Haziran tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

Özdağ'ın X hesabından yapılan paylaşımda ''16 gün sonra kavuşacağız'' mesajına yer verildi.