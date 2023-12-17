Ümit Özdağ'dan Şeyh Sait tepkisi: ''Hainlerin pankartı değil, kendileri asılır''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bursa'da partisinin gençlik kollarının Şeyh Said pankartını indirmesi üzerine 'Hainlerin pankartı değil, kendileri asılır' dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet karşıtı Şeyh Said’in adını yeni bulvara verdiğini duyurdu. Bulvara Şeyh Said adı verilmesi büyük tartışmalara yol açmıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Şeyh Said tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparken, bu açıklamaları sebebiyle disipline sevk edilmişti.

Bu tartışmalar devam ederken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Zafer Partisi Bursa Gençlik Kolları'nın Şeyh Said pankartını indirmesi üzerine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla "hainlerin pankartı değil ancak kendileri asılır" dedi.

Zafer Partisi'nin Bursa Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Şeyh sait haininin pankartı, Tophane Surları’na, Bursa’mızın göbeğine kimliği tespit edilmemiş hain destekçileri tarafından asıldı. Pankart, gençlik teşkilatımız tarafından gereği yapılarak indirilmiştir." yazılı bir Tweet paylaşıldı. Özdağ da bu tweet'i "Gözlerinizden öperim. Hainlerin pankartı değil ancak kendileri asılır" yorumuyla yanıt verdi.