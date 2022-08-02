Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: ''AK Parti döneminde yoksullaştım''

''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik'' sözleri sonrası AK Parti'den istifa eden iş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı. Sancak, ''Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım. AK Parti'ye katıldıktan sonra yoksullaştım'' diye konuştu.

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi’ne katıldı. Sancak, istifa süreciyle ilgili “Ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ile bir diyaloğumuz olmadı. Niye diyaloğumuz olmadı? Onu kendisine sormak lazım. Ben doğruları söyledim onlar istemediler bunu" dedi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile kameralar karşısına geçen Ethem Sancak, yaptığı açıklamada "Türkiye gemisinin üç büyük temsilcisi var. Bunların öncüsü Doğu Perinçek. Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım. Yoksa Libya'ya döneriz, Irak'a döneriz. Amerika'nın planı bu." dedi.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve partisinden istifa eden iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin İstanbul il binasında birlikte açıklama yaptı.

Açıklamada siyasi yaşamını anlatan Sancak, şunları söyledi:

*Ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ile bir diyalogumuz olmadı. Niye diyalogumuz olmadı? Onu kendisine sormak lazım. Partinin kuralları var. İhraç istemiyle disiplin kuruluna verilmemin ona sorulmadan yapılabileceğini pek tahmin etmiyorum.

*Dolayısıyla ben de bir diyalog kurmadım. Bir halk deyimi var, Yılmaz Güney filmlerinde kullanır.

*Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar yaşasın 10. köy. Şimdi ben doğruları söyledim onlar istemediler bunu.

*Mücadele isteyen için yollar kapanmaz ki. Ayrıca Vatan Partisi benim ilk köyümdür. İlk köyüme döndüm yani. Daha önce farklı fikirlerim oldu MKYK'da. Bunları dillendirdim.

Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik sözünü yalanladı

Sancak, basında da yer alan “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözüyle ilgili soruya da şöyle cevap verdi:

*Cımbızlayıp vermek olmaz. İyi bir gazeteci öyle yapar. Ben orada neyi anlatıyorum, sızdılar içeri AK Parti içine… Sonra teslim olmayınca delirdiler.

*Anlattığım ana tema buydu. Sorunun içinden cımbızladınız. AK Parti'yi Amerika kurdu diye. Öyle bir lafım yok. Sancak, panele ait ses kaydına dair “Günü gelince yayınlarım” dedi.

Biden çetesi kazanırsa Suriye'ye döneriz

2023 seçimleri için “Bu seçim en önemli seçimdir” diyen Sancak, “Bu seçimde Biden çetesinin kazanmaması lazım. Kazanırsa Suriye'ye döneriz, Irak'a Libya'ya döneriz. Amerika'nın niyeti bu. Bunu engelleyecek milli bariyer inşa etmek lazım” diye konuştu.

Sancak, “Biden çetesiyle Millet İttifakı'nı mı kastediyorsunuz, kimi işaret ediyorsunuz” sorusuna dair de şöyle konuştu:

*Bunu ben demiyorum Biden diyor. Biden ne dedi seçilmeden önce, ‘Biz darbelerle indiremedik. Muhalefetle birleşip indireceğiz.'

*İşte buna kulak veren ve bunun dediklerini yapanlara diyorum Biden çetesi. Kim üstüne alınıyorsa odur. Biden söylüyor.

*Geçen gün Almanya Dışişleri Bakanı geldi. Hani 6'lı masa yazıyordu. İtiraz bile etmediler. Bize ayar vermeye kalktı.

*Dışişleri Bakanımız ağzının payını verdi. Panikle kaçtı oradan. Sonra onun huzuruna 6'lı masanın bütün bileşenleri basına da açık olmayacak şekilde gidip ona hesap verdiler.”

*Ben AK Parti'ye katılmadan önce TÜSİAD'a başkan yardımcılığı yaptım. Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım.

*AK Parti'ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Öyle bazılarının iddia ettiği gibi, parayı götürdü gitti bunların hepsi yalan ve dezenformasyon. Üzgün müyüm? Hayır. AK Parti'deyken de ülkem için yaptım her şeyi.

*Savunma sanayine önderlik ederken kar amacıyla yapmadım bunu. Yıkılmış BMC'yi hiçbir büyük şirketimiz katılmadığı halde girdim aldım.

*O zaman da Cumhurbaşkanımızla yakın bir beraberliğimiz vardı. Ona da ‘One minute olayından sonra millet sana dik dur eğilme diyor. Ama dik durabilmek nutukla olmaz.

*Milli sanayin, medyan yoksa dik duramazsın.' Nitekim o fikir başladı. Ben fikir olarak liderlik ettim.

NE OLMUŞTU?

AK Parti MYK üyesi ve iş insanı Marmara Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşmada, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

Sancak, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir. Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için... Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür."

Sancak açıklamasının ardından bugün partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.